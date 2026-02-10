Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

19:03, 10 февраля 2026Авто

Changan объявил о старте продаж нового кроссовера в России

Changan представил кроссовер CS35 нового поколения, адаптированный для России
Марина Аверкина

Фото: Пресс-служба Changan

Российское подразделение китайского бренда Changan сообщило о скором старте продаж модели CS35 Max, адаптированной для местного рынка. Информация о событии появилась в распоряжении «Ленты.ру».

Это третье поколение кроссовера, пользующегося большим спросом у россиян. Машина пережила значительное обновление по сравнению с предыдущей версией. Прежде всего изменились габариты модели. Длина увеличилась на 210 миллиметров (4540), ширина — на 35 (1860), а расстояние между осями — на 110 миллиметров (2710).

Для российского рынка кроссовер будет предлагаться с полуторалитровым бензиновым турбодвигателем, работающим в паре с семиступенчатым «роботом».

Фото: Пресс-служба Changan

В списке оборудования указаны независимая многорычажная задняя подвеска, электропривод крышки багажника, штатный видеорегистратор и камера кругового обзора на 540 градусов с функцией проецирования изображения пространства под днищем. Также появились специальные режимы движения «Снег» и «Трек».

Новая модель была доработана с учетом российских особенностей. В базовую комплектацию включен «зимний» пакет, состоящий из подогрева рулевого колеса, сидений первого и второго ряда, ветрового, заднего и боковых стекол, а также форсунок стеклоомывателя. Кузов получил усиленное лакокрасочное покрытие и дополнительную антикоррозийную обработку. В компании сообщили, что дополнительно по всему кузову было размещено 115 новых элементов, отвечающих за подавление шума.

Фото: Пресс-служба Changan

Информация о ценах и комплектациях нового Changan CS35 Max для России будет объявлена в ближайшее время.

Ранее стало известно, на какие машины чиновники потратили почти 21 миллиард рублей. RTVI проанализировал госзакупки и установил автомобили и их стоимость.

