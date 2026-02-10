Украина бросила против российских войск «гроб на колесах» в зоне СВО

ВС России уничтожили прозванный гробом на колесах украинский БТР М113

В зоне специальной военной операции (СВО) Украина бросила против российских войск американский бронетранспортер М113, прозванный «алюминиевым гробом на колесах». Это следует из сообщения Министерства обороны России.

По заявлению оборонного ведомства, с этой техникой встретились военнослужащие группировки войск «Центр». Российские бойцы уничтожили этот БТР, а также два автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также в боях с российскими подразделениями ВСУ потеряли почти 300 бойцов.

Описывая защитные свойства брони БТР М113 военный эксперт Михаил Ходаренок заявлял, что она рвется «как бумага с предсказуемыми последствиями для людей внутри».

