Россия
15:00, 10 февраля 2026Россия

Украина бросила против российских войск «гроб на колесах» в зоне СВО

ВС России уничтожили прозванный гробом на колесах украинский БТР М113
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В зоне специальной военной операции (СВО) Украина бросила против российских войск американский бронетранспортер М113, прозванный «алюминиевым гробом на колесах». Это следует из сообщения Министерства обороны России.

По заявлению оборонного ведомства, с этой техникой встретились военнослужащие группировки войск «Центр». Российские бойцы уничтожили этот БТР, а также два автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также в боях с российскими подразделениями ВСУ потеряли почти 300 бойцов.

Описывая защитные свойства брони БТР М113 военный эксперт Михаил Ходаренок заявлял, что она рвется «как бумага с предсказуемыми последствиями для людей внутри».

Ранее в Минобороны раскрыли необычную черту налета ВСУ на регионы России на фоне смерти отвечавшего за удары по российским регионам офицера ГУР Руслана Петренко.

