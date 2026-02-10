Доходы России от поставок продовольствия за рубеж просели

ФТС: Доходы России от экспорта продукции АПК упали на 4,1 процента в 2025 году

По итогам прошлого года суммарные доходы российских экспортеров от поставок продукции агропромышленного комплекса (АПК, включая сельхозсырье) за рубеж упали на 4,1 процента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

За отчетный период российские аграрии смогли получить от иностранных покупателей 40,9 миллиарда долларов. Достигнутый результат оказался на 1,7 миллиарда меньше, чем в 2024 году. Тогда совокупная стоимость экспорта отечественного АПК оценивалась в 42,6 миллиарда долларов, напомнили таможенники.

Доходы российских аграриев от экспорта продукции АПК падают второй год подряд. Импорт же, напротив, стабильно растет. В 2025 году отечественные импортеры завезли в страну продовольствия на общую сумму в 43,4 миллиарда долларов. За 12 месяцев показатель увеличился на 15 процентов, резюмировали в ведомстве.

Глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) Оксана Лут ранее назвала относительно низкую стоимость российского продовольствия одной из главных проблем отрасли. По этому показателю, отмечала руководитель ведомства, они заметно отстают от основных конкурентов. Если не решить эту проблему в обозримом будущем, предупреждала она, добиться выполнения цели по экспорту продукции АПК (рост в полтора раза к 2030 году) будет крайне тяжело.