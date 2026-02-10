Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:28, 10 февраля 2026Экономика

Доходы России от поставок продовольствия за рубеж просели

ФТС: Доходы России от экспорта продукции АПК упали на 4,1 процента в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам прошлого года суммарные доходы российских экспортеров от поставок продукции агропромышленного комплекса (АПК, включая сельхозсырье) за рубеж упали на 4,1 процента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

За отчетный период российские аграрии смогли получить от иностранных покупателей 40,9 миллиарда долларов. Достигнутый результат оказался на 1,7 миллиарда меньше, чем в 2024 году. Тогда совокупная стоимость экспорта отечественного АПК оценивалась в 42,6 миллиарда долларов, напомнили таможенники.

Доходы российских аграриев от экспорта продукции АПК падают второй год подряд. Импорт же, напротив, стабильно растет. В 2025 году отечественные импортеры завезли в страну продовольствия на общую сумму в 43,4 миллиарда долларов. За 12 месяцев показатель увеличился на 15 процентов, резюмировали в ведомстве.

Глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) Оксана Лут ранее назвала относительно низкую стоимость российского продовольствия одной из главных проблем отрасли. По этому показателю, отмечала руководитель ведомства, они заметно отстают от основных конкурентов. Если не решить эту проблему в обозримом будущем, предупреждала она, добиться выполнения цели по экспорту продукции АПК (рост в полтора раза к 2030 году) будет крайне тяжело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Идеологию командира «Ахмата» объявили неприемлемой для христиан

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    Россиянам разъяснили запрет на сдачу в аренду ипотечных квартир

    Раскрыт эффект от обращения на телефон доверия ФСБ

    Лавров рассказал про обсуждение территориального вопроса на переговорах по Украине

    Москвичей предупредили о новых сильных снегопадах

    Редко болеющие люди раскрыли свои секреты крепкого иммунитета

    Шина слетела с пассажирского самолета при посадке в аэропорту Тайваня

    Состоящий в общественной организации россиянин попал под следствие за комментарий в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok