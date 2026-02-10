Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:04, 10 февраля 2026Экономика

Долги американцев рекордно выросли

В 2025-м долги американцев достигли рекордных 18,8 триллиона долларов
Вячеслав Агапов

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

По итогам 2025 года долги американских семей достигли рекордных 18,8 триллиона долларов. Об этом со ссылкой на отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка сообщает РИА Новости.

К концу года общие долги американцев, в том числе по кредитам, выросли на 191 миллиард долларов. При этом задолженность по ипотечным займам выросла на 98 миллиардов долларов, до 13,17 триллиона.

Задолженность по кредитным линиям под залог жилья (HELOC) увеличилась на 11,6 миллиарда, до 434 миллиардов. Долги по кредиткам выросли на 44 миллиарда, до 1,28 триллиона, а задолженность по автокредитам — на 12 миллиардов, до 1,67 триллиона. Похожая ситуация и со студенческими займами — долги выросли на 11 миллиардов и составляют 1,66 триллиона долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею продления продолжительности ипотечных кредитов в стране до 50 лет. Директор Федерального агентства по финансированию жилищного строительства Билл Пулт подтвердил, что ведомство действительно работает над внедрением 50-летних ипотек, назвав это «полным изменением правил игры». Такие изменения предложат меньшие ежемесячные платежи по сравнению со стандартным 30-летним кредитом, но общая выплата процентов будет значительно выше, а накопление собственного капитала — медленнее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дуров прокомментировал ограничение работы Telegram в России

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Лавров заявил о готовности России искать решения кризиса на Украине

    Врач призвал отказаться от нескольких продуктов на ужин ради крепкого сна

    Российский фигурист Гуменник показал короткую программу на Олимпиаде

    Долги американцев рекордно выросли

    В одном районе Москвы внезапно появился снежный зоопарк

    США ввели санкции против гражданина России

    Зеленский разрешил украинцам старше 60 лет служить в армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok