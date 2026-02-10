Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:53, 10 февраля 2026Интернет и СМИ

Дуров прокомментировал ограничение работы Telegram в России

Дуров заявил, что Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал ограничение работы мессенджера в России. Пост об этом он написал в Telegram-канале.

В публикации, посвященной этому решению Роскомнадзора, Дуров подчеркнул, что платформа выступает за свободу слова и конфиденциальность.

Он также вспомнил, что восемь лет назад Telegram пытались запретить в Иране. Однако, по словам медиаменеджера, эта инициатива оказалась неудачной. Дуров подчеркнул, что большинство иранцев до сих пор пользуются мессенджером.

10 февраля Роскомнадзор подтвердил, что работа Telegram в России ограничивается. В ведомстве подчеркнули, что эти меры будут применяться к мессенджеру до тех пор, пока он не устранит нарушение российского законодательства.

Перед этим многие СМИ сообщили, что Роскомнадзор будет замедлять Telegram в России. По сведениям источников на рынке информационных технологий и в профильных ведомствах, ограничения в отношении платформы должны были ввести 10 февраля.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дуров прокомментировал ограничение работы Telegram в России

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Лавров заявил о готовности России искать решения кризиса на Украине

    Врач призвал отказаться от нескольких продуктов на ужин ради крепкого сна

    Российский фигурист Гуменник показал короткую программу на Олимпиаде

    Долги американцев рекордно выросли

    В одном районе Москвы внезапно появился снежный зоопарк

    США ввели санкции против гражданина России

    Зеленский разрешил украинцам старше 60 лет служить в армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok