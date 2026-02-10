Дуров прокомментировал ограничение работы Telegram в России

Дуров заявил, что Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал ограничение работы мессенджера в России. Пост об этом он написал в Telegram-канале.

В публикации, посвященной этому решению Роскомнадзора, Дуров подчеркнул, что платформа выступает за свободу слова и конфиденциальность.

Он также вспомнил, что восемь лет назад Telegram пытались запретить в Иране. Однако, по словам медиаменеджера, эта инициатива оказалась неудачной. Дуров подчеркнул, что большинство иранцев до сих пор пользуются мессенджером.

10 февраля Роскомнадзор подтвердил, что работа Telegram в России ограничивается. В ведомстве подчеркнули, что эти меры будут применяться к мессенджеру до тех пор, пока он не устранит нарушение российского законодательства.

Перед этим многие СМИ сообщили, что Роскомнадзор будет замедлять Telegram в России. По сведениям источников на рынке информационных технологий и в профильных ведомствах, ограничения в отношении платформы должны были ввести 10 февраля.