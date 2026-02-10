Дворовая фраза «первое слово дороже второго» стала аргументом для российского суда

Арбитраж Московского округа написал в решении «первое слово дороже второго»

Арбитражный суд Московского округа использовал в своем решении в качестве аргумента дворовое выражение «первое слово дороже второго», чем вызвал недоумение у юристов. Об этом пишет Zakon.ru.

Неординарный случай имел место при рассмотрении в кассационной инстанции гражданского дела, касающегося спора между поставщиком и покупателем.

Дело заурядное, отмечает автор публикации Константин Чупырь. Суды не оценили противоречивое поведение поставщика, на что обратили внимание в кассации, прописав в постановлении «…суд округа полагает, что в данном случае действует правило: первое слово дороже второго». Однако судья использовал в качестве аргумента фразу, «от которой у практикующего юриста волосы зашевелятся», отметил Чупырь.

«Ирония в том, что кассация права по сути, но аргументация через поговорку выглядит весьма и весьма странно», — указал он, добавив, что «если суд хотел говорить об эстоппеле — так и надо было говорить языком права, а не пословицами из устного фольклора».

Принцип эстоппель — это правовое правило, которое запрещает участнику спора менять свою позицию или отказываться от ранее заявленных фактов, если это противоречит его прежнему поведению, вводит в заблуждение другую сторону и причиняет ей ущерб. Правило защищает добросовестных участников правоотношений.

