Экономика
05:30, 10 февраля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Экономист дал совет по покупке квартиры в ипотеку в 2026 году

Экономист Абрамов посоветовал дождаться падения ставки перед оформлением ипотеки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На сегодняшний день лучше не брать квартиру в ипотеку, а дождаться когда ключевая ставка нормализуется, считает завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«На квартиру лучше брать ипотеку, когда созреют условия для этого. Это будет самый дисциплинированный и простой метод, только ставки должны прийти в норму, а сейчас, я думаю, это бесполезное занятие», — сказал Абрамов.

Он отметил, что для долгосрочного накопления существует слишком много рисков и для простого инвестора будет очень сложно уберечь свои деньги от финансовых шоков, которые могут создаваться различными факторами.

«Мне кажется, что сбережения, в большей степени, это инструмент для краткосрочных накоплений в течение 5-10 лет», — добавил специалист.

Ранее вице-премьера России Марата Хуснуллина сообщил, что доля рыночной ипотеки в России в 2025 году упала до исторического минимума. В России ожидается позитивное решение от Центробанка по ключевой ставке, так как каждое ее снижение облегчает нагрузку на бюджет и дает возможность привлекать рыночные средства в ипотеку, добавил вице-премьер.

