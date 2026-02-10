Евросоюз собрался ввести санкции против рэпера Тимати

EUobserver: ЕС планирует включить рэпера Тимати в 20-й пакет санкций

Европейский союз (ЕС) собрался ввести санкции против рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов). Блок планирует включить музыканта в 20-й санкционный пакет, передает издание EUobserver.

Кроме того, Евросоюз намерен ввести ограничения против генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и гендиректора Мариупольского драмтеатра Игоря Солонина.

Среди ограничений в спортивной сфере санкции коснутся президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича и главы Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России и призвала Евросоюз оперативно утвердить его. 20-й пакет санкций, по словам фон дер Ляйен, затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.