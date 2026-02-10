Monde: В США заявили, что гостем Эпштейна был член иностранного правительства

В Конгрессе США заявили, что в гостях на острове финансиста-педофила Джефри Эпштейна был один из членов иностранного правительства. Об этом со ссылкой на источники в американском парламенте пишет французская газета Le Monde.

В беседе с изданием член Палаты представителей Конгресса США Томас Мэсси поделился, что один из гостей до сих пор занимает «довольно высокое положение в иностранном правительстве».

Ранее стало известно, что брат короля Британии Карла III и бывший принц Эндрю хотел тайно открыть совместный бизнес с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном в Китае.