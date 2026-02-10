Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

22:57, 10 февраля 2026Бывший СССР

«Главного русофоба в Киргизии» отправили в отставку

Президент Киргизии Жапаров отправил в отставку главу спецслужбы Ташиева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил от должности руководителя Главного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева, сообщает издание 24KG.

Отставка чиновника, которого многие считали вторым лицом в государстве после президента, произошла в условиях обострившихся в стране дискуссий о сроках президентских полномочий и предстоящем избирательном процессе.

«Многолетние отношения Камчыбека Ташиева и действующего президента страны Садыра Жапарова всегда рассматривались как один из самых устойчивых и влиятельных политических союзов в стране», — указывает издание.

Военкор Семен Пегов в свою очередь заявлял, что Ташиев был «главным русофобом Киргизии», который возглавлял соответствующее крыло в системе власти страны.

По данным Kaktus.media, Ташиев сейчас находится за пределами Киргизии— несколько дней назад он улетел на лечение в Германию.

В начале февраля группа общественных деятелей республики выступила с предложением к Жапарову о проведении досрочных президентских выборов. Инициаторы ссылаются на то, что после принятия в 2021 году новой Конституции Киргизии требуется проведение повторного голосования, поскольку предыдущие выборы проводились в соответствии с нормами прежнего Основного закона.

Как отмечает 24KG, союзнические отношения между Жапаровым и Ташиевым сложились задолго до текущих событий — еще в начале 2010-х годов они заняли единую политическую позицию, а в 2012 году оказались фигурантами уголовного дела о попытке насильственного захвата власти.

В декабре прошлого года Ташиев сделал замечание представителю китайской компании за его речь на русском языке и потребовал, чтобы тот выучил киргизский. Чиновник отметил, что китайская компания работает в стране уже 20 лет и за такое время ее сотрудник мог бы уже выучить киргизский язык.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    «Главного русофоба в Киргизии» отправили в отставку

