Готовых переплачивать за экологичность стало в России намного меньше

Доля готовых переплачивать за экологичность товара сократилась в РФ с 64 до 40 %

Россиян, готовых переплачивать за экологичность товаров, стало намного меньше — за пять лет их доля в общем числе опрошенных сократилась с 64 до 40 процентов, следует из результатов исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За тот же период времени число респондентов, выбирающих «дешевые, пусть даже и неэкологичные товары», выросло с 25 до тех же 40 процентов, говорится в материалах ВЦИОМ, опросившего 1200 россиян в возрасте от 18 лет.

При этом отмечается, что среди отдающих предпочтение экологичной продукции в противовес менее дорогим аналогам, оказалось больше тех, кто в целом замечает такие товары на полках магазинов (52 процента), а также женщин (45 процентов).

Как писала ранее «Лента.ру», аналитики компании Points Lab пришли к выводу, что экономическая неопределенность последних лет в значительной степени изменила потребительскую модель поведения россиян — если раньше покупатели предпочитали выбирать товары по бренду, то теперь все чаще делают акцент на их стоимости и наличии в ассортименте магазина. Именно это вывело жестких дискаунтеров, чья доля увеличилась более чем вдвое, на первые роли, в то время как массовая имиджевая реклама в текущих условиях перестала быть ключевым фактором раскрутки товара, поделились эксперты.