Игорь Николаев отправится в тур после трех инфарктов

KP.RU: Певец Игорь Николаев отправится в тур вопреки рекомендациям врачей

Народный артист России, певец и композитор Игорь Николаев планирует отправиться в масштабный концертный тур, несмотря на рекомендации медиков. Об этом пишет KP.RU.

Источник отмечает, что за последние пять лет исполнитель перенес три инфаркта, а также стентирование и коронарное шунтирование. Утверждается, что врачи настоятельно рекомендовали Николаеву отказаться от значительных нагрузок из-за серьезных проблем с сердцем. Тем не менее, певец готовится к турне по Подмосковью, доходы от которого составят около 40 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Николаев отсудил у предпринимательницы из Уфы 25 тысяч рублей за шоколадку «Выпьем за любовь» с изображением усатого кота, держащего бокал вина. Изначально певец требовал, чтобы женщина выплатила ему 250 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак.