03:41, 10 февраля 2026Наука и техника

«Инопланетный корабль» оставил свои газы в Солнечной системе

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Комета 3I/ATLAS, которая, по некоторым теориям, является инопланетным кораблем, при пролете через Солнечную систему оставила след органических молекул. Об этом сообщает NASA со ссылкой на данные космической миссии SPHEREx.

«Сейчас мы наблюдаем обычный набор материалов, включая органические молекулы, сажу и каменную пыль, которые обычно выбрасываются кометой [при сближении с Солнцем]», — говорится в публикации.

Ученые установили, что солнечное тепло растопило лед на объекте. После с его поверхности начала выделяться смесь химических веществ, которая создала газо-пылевую оболочку — кому. Анализ в 102 инфракрасных диапазонах позволил выяснить, что в выбросах присутствуют соединения, характерные для ранней Солнечной системы.

Ранее в ИКИ РАН заявили, что 3I/ATLAS 16 марта 2026 года может сблизиться с Юпитером. «Прохождение мимо Юпитера, даже будучи очищенным от конспирологических теорий, представляет одну из самых замечательных особенностей орбиты 3I/ATLAS», — отметили исследователи.

