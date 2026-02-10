Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

18:39, 10 февраля 2026Экономика

Инвалид из российского города потерял возможность выйти на улицу из-за отключения лифта

В Малоярославце инвалид не может выйти на улицу из-за отключения лифта
Александра Качан (Редактор)

Фото: Pinglabel / Shutterstock / Fotodom  

В одном из многоквартирных домов Малоярославца Калужской области жилец-инвалид лишился возможности выходить на улицу из-за отключения лифта. Об этом пишет «Подъем».

По словам матери юноши, в доме давно наблюдались проблемы с лифтом, а недавно подъемник полностью перестал работать. Теперь женщина не может самостоятельно спустить сына на инвалидном кресле на первый этаж.

По данным канала, домом управляет местное товарищество собственников недвижимости (ТСН). В организации заявили, что лифт отключили из-за необходимости ремонта, для начала которого жильцы должны проголосовать за выделение средств. На починку потребуется минимум полтора месяца. Руководство ТСН подчеркнуло, что процедуру можно было провести летом, однако жители не проголосовали вовремя.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Жуковский лифт в жилом многоэтажном доме потерял управление, резко взлетел до последнего этажа и травмировал пассажира.

