Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:26, 10 февраля 2026Наука и техника

Перечислены альтернативы iPhone 17

BGR: iPhone 17 могут заменить OnePlus 15, Xiaomi 17 и Realme GT 8 Pro
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Robert Way / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания BGR перечислили китайские смартфоны, которые мощнее и дешевле iPhone 17. Материал с альтернативами устройству Apple опубликован на сайте медиа.

Авторы портала признали, что iPhone 17 — современный и продвинутый статус, но отметили, что на рынке есть много конкурирующих моделей. «Кто не привязан к iOS, имеют доступ ко многим из самых мощных Android-смартфонов», — заявили журналисты.

Хорошей альтернативой смартфону Apple они назвали OnePlus 15. Девайс, в отличие от iPhone 17, имеет 12 гигабайт оперативной памяти, более крупный дисплей с частотой 165 герц и гигантский аккумулятор на 7300 миллиампер-часов. В список попал Xiaomi 17 — девайс на флагманском чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5, с тремя 50-мегапиксельными камерами и батареей емкостью 7000 миллиампер-часов.

Также авторы выделили Realme GT 8 Pro, который имеет 200-мегапиксельный телеобъектив с трехкратным оптическим зумом. Nubia Z80 Ultra, в отличие от iPhone 17 и многих других аппаратов, оснащен большой системой охлаждения с испарительной камерой. В конце журналисты выделили Honor Magic 8 Pro, который имеет 50-мегапиксельный основной сенсор и 200-мегапиксельный телеобъектив с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее в Bloomberg рассказали, что Apple собралась скоро выпустить iPhone 17e. Также в ближайшие месяцы компания представит новые iPad и iPad Air и компьютеры на процессоре M5.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram

    Max уже стал обязательным для россиян. Где без него не обойтись

    Раскрыта стоимость свидания в России

    Пентагон ни разу не упомянул Россию как угрозу в новом докладе

    Раскрыты самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа

    Захарова назвала страны Европы несчастными рабами

    Москвичей назвали лидерами по количеству свиданий

    Виктор Бут рассказал об участии в боевых действиях в Африке

    Россиян начнут строже наказывать за борщевик на даче

    В Грузии начался суд над Саакашвили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok