«Калашников» презентовал «РУС-ПЭ» в Саудовской Аравии

«Калашников» провел презентацию комплекса с боеприпасами «РУС-ПЭ» в Эр-Рияде

Презентацию нового комплекса с управляемыми боеприпасами «РУС-ПЭ» провели на стенде компании «Рособоронэкспорт» в ходе выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщил концерн «Калашников» в Telegram.

Отмечается, что демонстрационные показы новинки проводят регулярно. В частности, «РУС-ПЭ» представили главе Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктору Золотову и министру промышленности и торговли Антону Алиханову.

Управляемый боеприпас с X-образным крылом запускается из носимого транспортно-пускового контейнера посредством пневматического старта. Комплект легко переносится одним человеком. «РУС-ПЭ» получил головку самонаведения с двухканальной гиростабилизированной оптической системой, которая может автоматически обнаруживать и идентифицировать цели. Аппарат с длительностью полета до 30 минут идет к цели со скоростью около 140 километров в час.

Ранее в феврале официальный представитель концерна «Калашников» сообщил, что «РУС-ПЭ» успешно испытали в зоне проведения специальной военной операции.