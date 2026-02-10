Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Наука и техника
15:08, 10 февраля 2026Наука и техника

«Калашников» презентовал «РУС-ПЭ» в Саудовской Аравии

«Калашников» провел презентацию комплекса с боеприпасами «РУС-ПЭ» в Эр-Рияде
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Презентацию нового комплекса с управляемыми боеприпасами «РУС-ПЭ» провели на стенде компании «Рособоронэкспорт» в ходе выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщил концерн «Калашников» в Telegram.

Отмечается, что демонстрационные показы новинки проводят регулярно. В частности, «РУС-ПЭ» представили главе Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктору Золотову и министру промышленности и торговли Антону Алиханову.

Управляемый боеприпас с X-образным крылом запускается из носимого транспортно-пускового контейнера посредством пневматического старта. Комплект легко переносится одним человеком. «РУС-ПЭ» получил головку самонаведения с двухканальной гиростабилизированной оптической системой, которая может автоматически обнаруживать и идентифицировать цели. Аппарат с длительностью полета до 30 минут идет к цели со скоростью около 140 километров в час.

Ранее в феврале официальный представитель концерна «Калашников» сообщил, что «РУС-ПЭ» успешно испытали в зоне проведения специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
