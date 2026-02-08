Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:43, 8 февраля 2026Наука и техника

В зоне СВО испытали новое российское оружие

Концерн Калашников представил новейшее российское оружие, испытанное на СВО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Известия

Новейшая российская разведывательно-ударная переносная система с управляемыми боеприпасами Рус-ПЭ успешно прошла испытания в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на официального представителя концерна «Калашников» сообщает ТАСС.

По данным агентства, комплект легко переносится одним военнослужащим, не требуется дополнительный транспорт и какая-либо инфраструктура для запуска. После обнаружения цели боеприпас запускается с пусковой установки. Работа по созданию нового оружия велась на протяжении нескольких лет. Оно прошло успешную апробацию на линии боевого соприкосновения. Концерн представил новую разработку на выставке в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Концерн «Калашников» также представит новый комплекс противовоздушной обороны «Крона-Э» в ходе международной выставки World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о соучастнице покушения на генерала Алексеева

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Лыжник Коростелев прокомментировал столкновение с норвежцем на Олимпиаде

    Российские военные уничтожили большую часть техники ВСУ под Красным Лиманом

    В зоне СВО испытали новое российское оружие

    Россиянам назвали способы распознать опасных партнеров

    Правительству Кубы предрекли падение в 2026 году из-за действий Трампа

    Рейс Пхукет — Москва снова перенесли

    В России отвергли идею вычеркнуть имя святого Валентина из праздника 14 февраля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok