В зоне СВО испытали новое российское оружие

Концерн Калашников представил новейшее российское оружие, испытанное на СВО

Новейшая российская разведывательно-ударная переносная система с управляемыми боеприпасами Рус-ПЭ успешно прошла испытания в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на официального представителя концерна «Калашников» сообщает ТАСС.

По данным агентства, комплект легко переносится одним военнослужащим, не требуется дополнительный транспорт и какая-либо инфраструктура для запуска. После обнаружения цели боеприпас запускается с пусковой установки. Работа по созданию нового оружия велась на протяжении нескольких лет. Оно прошло успешную апробацию на линии боевого соприкосновения. Концерн представил новую разработку на выставке в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Концерн «Калашников» также представит новый комплекс противовоздушной обороны «Крона-Э» в ходе международной выставки World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии.