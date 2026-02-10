Костюмы Аниты Цой на миллионы рублей разрезали прямо перед концертом

Благотворительный мюзикл Аниты Цой в Кремлевском дворце едва не сорвали злоумышленники. Подробности сообщает Telegram-канал «112».
Знаменитость рассказала, что неизвестные разрезали ее сценические костюмы прямо перед концертом. По ее словам, сумма ущерба составила не менее пяти миллионов рублей.
«Модельеры не спали несколько дней до выступления. Вот буквально за три часа до начала мы увидели, что нам порезали пять костюмов! Это катастрофа, мы готовились очень серьезно. Я в чем приехала, в том и выступала, в кроссовках и черных брюках», — пожаловалась она.
