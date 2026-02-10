Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:39, 10 февраля 2026Ценности

Костюмы Аниты Цой на миллионы рублей разрезали прямо перед концертом

Все сценические костюмы Аниты Цой на 5 млн рублей разрезали перед концертом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Благотворительный мюзикл Аниты Цой в Кремлевском дворце едва не сорвали злоумышленники. Подробности сообщает Telegram-канал «112».

Знаменитость рассказала, что неизвестные разрезали ее сценические костюмы прямо перед концертом. По ее словам, сумма ущерба составила не менее пяти миллионов рублей.

Материалы по теме:
Моргенштерна признали виновным в пропаганде наркотиков. Дорогой спорткар, кинжал в сумке и шоу: как судили рэпера
Моргенштерна признали виновным в пропаганде наркотиков.Дорогой спорткар, кинжал в сумке и шоу: как судили рэпера
3 июня 2021
От Моргенштерна до Инстасамки: почему в России преследуют и запрещают провокационных артистов?
От Моргенштерна до Инстасамки:почему в России преследуют и запрещают провокационных артистов?
27 ноября 2021

«Модельеры не спали несколько дней до выступления. Вот буквально за три часа до начала мы увидели, что нам порезали пять костюмов! Это катастрофа, мы готовились очень серьезно. Я в чем приехала, в том и выступала, в кроссовках и черных брюках», — пожаловалась она.

В октябре 2025 года Анита Цой рассказала о борьбе с депрессией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В РПЦ назвали ересью слова командира «Ахмата» о православии. Что он сказал о христианах и мусульманах?

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    В столичном метро мужчина ударил подростка бутылкой по голове

    Женщинам раскрыли главный фактор преждевременного старения

    Адвокат Галицкого раскрыла имя обвиняемого в самоубийстве его жены

    Священник РПЦ высказался об отношении церкви к магическим сущностям

    Выявлено скрытое влияние постковидного синдрома на работу мозга

    Тренер сборной России оценил провал Непряевой и Коростелева в спринте

    Стало известно об эвакуации жителей российской многоэтажки после обнаружения мин в здании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok