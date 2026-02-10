Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:41, 10 февраля 2026Бывший СССР

Лавров напомнил о достигнутых в Стамбуле гарантиях безопасности Украине

Лавров: Достигнутые в Стамбуле гарантии безопасности были перечеркнуты
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Достигнутые в Стамбуле гарантии безопасности Украине были перечеркнуты Киевом под влиянием англичан и других европейцев. Об этом напомнил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Документ был парафирован [украинской] делегацией. Потом украинцев заставили, прежде всего, англичане, но, думаю, там и европейцы "приложили руку", от него отказаться. Сегодня это все перечеркнуто», — заявил дипломат.

Он добавил, что предлагаемый европейцами формат гарантий безопасности направлен на сохранение за Украиной возможностей для создания угроз для России, а не на достижение безопасности.

Ранее Лавров призвал умерить восторг от давления президента США Дональда Трампа на Европу и Украину. По его словам, дипломатический процесс по урегулированию конфликта еще далек от завершения.

