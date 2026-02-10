Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:31, 10 февраля 2026Бывший СССР

Лавров рассказал про обсуждение территориального вопроса на переговорах по Украине

Лавров: На переговорах по Украине обсуждаются вопросы признания территорий
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Делегации России, США и Украины на переговорах обсуждают в том числе территориальные вопросы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Признание территорий — это тема, прямо вытекающая из первопричин, потому что территории оказались под российским контролем в связи с тем, что на них пытались создать нам угрозу, истребить людей, живших там столетиями», — объяснил дипломат.

По словам министра, военные в ходе переговоров рассматривают значительные и многогранные детали.

