Лавров рассказал про обсуждение территориального вопроса на переговорах по Украине

Лавров: На переговорах по Украине обсуждаются вопросы признания территорий

Делегации России, США и Украины на переговорах обсуждают в том числе территориальные вопросы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Признание территорий — это тема, прямо вытекающая из первопричин, потому что территории оказались под российским контролем в связи с тем, что на них пытались создать нам угрозу, истребить людей, живших там столетиями», — объяснил дипломат.

По словам министра, военные в ходе переговоров рассматривают значительные и многогранные детали.