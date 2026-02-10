Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Бывший СССР
13:45, 10 февраля 2026Бывший СССР

Лавров высказался о поведении Зеленского после встречи с Путиным

Лавров: Зеленский кривлялся, как паяц, после встречи с Путиным в 2019 году
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Christophe Petit Tesson / Pool / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский «кривлялся, как паяц» после встречи с российским лидером Владимиром Путиным 2019 года в Париже. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ, его текст есть в распоряжении «Ленты.ру».

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что обсуждалось предоставление Донбассу особого статуса, закрепленного в Конституции Украины. На встрече в Париже это было подтверждено.

«Там был Владимир Зеленский, который сидел на пресс-конференции и кривлялся, как паяц», — заявил Лавров. Конституционные изменения, отмечает дипломат, по итогу на практике не были реализованы.

Ранее Лавров заявил, что многие из достижений переговоров по Украине — начиная с переговоров в Стамбуле 2022 года — были перечеркнуты. Это было сделано для оправдания враждебного курса Киева в отношении России.

