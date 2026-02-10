ТАСС: Офицер ВСУ Савченко отдает приказы с Украины обстреливать Брянскую область

Личность офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ), который отдает приказы на обстрел Брянской области, установлена. Им оказался командир находящейся в Сумской области 107-й реактивной артиллерийской бригады полковник Сергей Савченко, заявил источник ТАСС в силовых структурах РФ.

Подразделение украинского офицера организует ракетные атаки на гражданские объекты российского региона.

«107-я реактивная артиллерийская бригада ВСУ. Приказы на обстрелы отдает комбриг полковник Савченко Сергей Анатольевич», — уточнил собеседник агентства.

Ранее терроризировавшего жителей Курской области бойца ВСУ отправили в колонию строгого режима. Используя автомат АК-74, он запугивал местных жителей, угрожая им расправой, а позднее попал в плен к ВС РФ.