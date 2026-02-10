Макрон высказался об отношениях с Трампом

Макрон заявил, что проявляет уважение, но не слабость в общении с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проявляет уважение, но не слабость в общении с американским лидером Дональдом Трампом. Отношения с главой Белого дома он прокомментировал в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«Я подхожу ко всему профессионально. Поэтому я всегда уважителен, предсказуем, но не слаб. Я никогда не оскорблял США, их народ или их руководство, никогда. Я также не высмеиваю их, потому что считаю США очень великой демократией. Это не стратегия. Я всегда говорю то, что думаю. Но когда дело доходит до явной агрессии, я думаю, нам не следует отступать. Мы пытались использовать эту стратегию в течение нескольких месяцев, и она не приносит результатов», — рассказал французский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Эммануэля Макрон хорошим парнем и другом, но предрек ему скорую отставку.