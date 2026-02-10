Москвичей предупредили о первом в году дожде

Гидрометцентр: Первый в году дождь ожидается в Москве и области в конце недели

Первый в 2026 году дождь может пройти в Москве и Подмосковье в конце рабочей недели. Об этом предупредили жителей столичного региона источники ТАСС в Гидрометцентре России.

«Днем в пятницу, 13 февраля, в столичном регионе прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя», — уточнил собеседник агентства и добавил, что такие осадки в этом году еще не наблюдались.

В Гидрометцентре отметили, что дожди будут сопровождать ожидаемое в Москве и Подмосковье потепление. В ночь на пятницу столбики термометров покажут от минус одного до минус трех градусов, а днем воздух прогреется до плюс трех градусов Цельсия.

При этом, по словам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, и на дорогах возможна гололедица.

Ранее жителям Москвы рассказали о погоде на День святого Валентина. По прогнозам метеорологов, днем воздух прогреется до плюс 2 градусов, возможны небольшие осадки в виде снега.

