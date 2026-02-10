Мужчин предупредили о серьезных последствиях увеличения пениса

Коррекция формы и размера пениса с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты может привести к серьезным последствиям, заявила пластический хирург сети клиник «Семейная» Офелия Мхитарян. О серьезных осложнениях этой набирающей популярность у мужчин процедуры она поговорила с «Лентой.ру».

Самыми опасными последствиям процедуры врач назвала компрессионное сдавление сосудов и нервов в пенисе, изменение чувствительности, ишемические осложнения. Также введение препарата может спровоцировать нарушения мочеиспускания из-за сдавливания уретры.

«При неправильном введении филлер может попасть в просвет сосуда и вызвать его закупорку. При несвоевременном оказании медицинской помощи может начаться некроз, в том числе головки полового члена, что может привести к ее полной утрате. Кроме этого, если врач детально не понимает анатомию мужчины и вводит препарат в кавернозные тела пениса, это может привести к формированию фиброза и к проблемам с эрекцией», — предупредила Мхитарян.

Другими побочным эффектам процедуры могут быть неравномерное распределение препарата и миграция филлера. Кроме того, в тканях, где находится препарат, могут сформироваться фиброзные изменения. Хирург подчеркнула, что многие из потенциальных осложнений носят серьезный и порой необратимый характер.

Ранее уролог Франсуа Пейнадо объяснил рост числа запросов на увеличение пениса. По его словам, всплеск популярности произошел потому, что сейчас общество одержимо сексом, а в социальных сетях демонстрируют исключительно идеальные тела.

