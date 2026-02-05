Врач объяснил рост числа запросов на увеличение пениса и назвал его средний размер

Уролог Франсуа Пейнадо заявил, что в последнее время выросло число запросов на увеличение пениса. В интервью изданию El Español он нашел объяснение внезапной популярности этой операции.

По словам Пейнадо, сейчас общество одержимо сексом. К тому же в социальных сетях демонстрируются исключительно идеальные тела. В результате мужчины стремятся к совершенству, а останавливаются они именно на этой операции, поскольку пенис всегда являлся символом мужественности, пояснил врач.

Еще одной причиной, по которой мужчины хотят увеличить половой член, является доступ к порнографии, где все актеры имеют большие размеры, отметил он. «У очень большого процента мужчин, которых я осматриваю, пенисы нормального размера. Крупные исследования показывают, что средняя длина вялого пениса составляет около девяти сантиметров, а в эрегированном состоянии — около 13,5 сантиметра», — добавил Пейнадо.

Ранее сексолог Алина Михайлова заявила, что размер пениса уменьшается на холоде. Она подчеркнула, что это не признак какого-либо заболевания, а физиологический механизм, который является нормой.