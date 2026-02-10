Мужчина ненамеренно стал героем порно

Житель Гонконга обнаружил себя на видео из Telegram, снятом скрытом камерой

Житель Гонконга, остановившийся в гостиничном номере со скрытой камерой, ненамеренно стал героем шпионского порно. Об этом сообщает BBC News.

В 2023 году мужчина, который в публикации назван вымышленным именем Эрик, просматривал порноканал в Telegram и обнаружил на видео себя и свою девушку Эмили. Незадолго до этого они провели ночь в отеле в китайском городе Шэньчжэнь, не зная, что там установлена скрытая камера. Неизвестные злоумышленники сняли, как Эрик и Эмили занимаются сексом, смонтировали часовой ролик и выложили его в открытый доступ.

Сначала Эмили думала, что Эрик шутит, а потом пришла в ужас. Она опасалась, что запись увидят ее коллеги или родственники. После этого случая пара не разговаривала друг с другом несколько недель. Теперь они стараются избегать гостиниц и на улице всегда носят головные уборы, чтобы их не узнали.

Несмотря на запреты, так называемое шпионское порно пользуется огромной популярностью в Китае. Значительная часть подобного контента распространяется через мессенджер Telegram. В последние годы эта проблема все чаще обсуждается в китайских соцсетях. Пользователи, особенно женщины, делятся советами о том, как обнаружить скрытые камеры.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган врача приговорили к тюремному сроку за тайную съемку обнаженных женщин. Он установил скрытые камеры в бассейне и палатах тех больниц, где работал.

