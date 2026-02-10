Реклама

03:07, 10 февраля 2026Бывший СССР

На атакованной ВС России авиабазе под Киевом ликвидированы десятки бойцов

Шарий: На атакованной ВС РФ авиабазе Васильков под Киевом погибли десятки бойцов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На авиабазе Васильков в Киевской области, которую ВС России атаковали 8 февраля, могли быть ликвидированы десятки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

По его словам, по аэродрому прилетело не менее 10 баллистических ракет.

«Есть информация, что курсанты-летчики и обслуживающий персонал там готовились к аттестации. Вероятно, очень много погибших — счет на десятки», — признал Шарий. Он порекомендовал родным военнослужащих попытаться установить связь с ними.

Кроме того, блогер предположил, что при повторном ударе по авиабазе могли пострадать спасатели и медицинский персонал.

Ранее стало известно, что авиабаза в городе Васильков под Киевом оказалась площадкой для размещения западных истребителей, поставленных ВСУ. Ее использовали для временного размещения звеньев истребителей F-16AM.

