На атакованной ВС России авиабазе под Киевом ликвидированы десятки бойцов

Шарий: На атакованной ВС РФ авиабазе Васильков под Киевом погибли десятки бойцов

На авиабазе Васильков в Киевской области, которую ВС России атаковали 8 февраля, могли быть ликвидированы десятки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

По его словам, по аэродрому прилетело не менее 10 баллистических ракет.

«Есть информация, что курсанты-летчики и обслуживающий персонал там готовились к аттестации. Вероятно, очень много погибших — счет на десятки», — признал Шарий. Он порекомендовал родным военнослужащих попытаться установить связь с ними.

Кроме того, блогер предположил, что при повторном ударе по авиабазе могли пострадать спасатели и медицинский персонал.

Ранее стало известно, что авиабаза в городе Васильков под Киевом оказалась площадкой для размещения западных истребителей, поставленных ВСУ. Ее использовали для временного размещения звеньев истребителей F-16AM.