Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:01, 10 февраля 2026Бывший СССР

На Украине заметили новую способность российских «Гераней» после отключения Starlink

Советник МО Украины Флеш: «Герани» перешли на mesh-сети и обходятся без Starlink
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Российские дроны-комикадзе «Герань» на Украине продемонстрировали способность успешно наносить удары по целям противника даже уже после отключения терминалов спутниковой связи Starlink. Эту особенность заметил советник главы Минобороны Украины, эксперт Вооруженных сил республики (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флеш, его цитирует издание «Страна» в Telegram-канале.

По словам эксперта, ВС России сохранили управление «Геранями» и обходятся без Starlink, так как перевели их на альтернативный канал связи. Теперь дроны перешли на работу через радиомодемы.

Флеш добавил, что при использовании mesh-сети модемы на БПЛА одновременно служат и передатчиками, и ретрансляторами. На лету беспилотники формируют цепочку, по которой данные автоматически передаются обходными маршрутами, если одно из звеньев сети выходит из строя.

«Для нас, лично для меня, это вызов», — подчеркнул Бескрестнов.

Украинская сторона, подчеркнул Флеш, начала продумывать варианты противодействия российским «Гераням». Он также выразил беспокойство на тему того, что этой проблемой следовало заняться существенно раньше.

Ранее в России рассказали о реальном положении дел после блокировки терминалов Starlink на Украине. Как отметил кандидат технических наук Сергей Товкач, эффективной альтернативой выступила оптико-волоконная связь, которую в рамках штурма активно использовали бойцы ЧВК «Вагнер».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цифра намного меньше». Бывший командир «Азова» упрекнул Генштаб ВСУ во лжи о потерях армии России

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Россиянин с игрушечным автоматом напугал жителей высоток

    Украинскому скелетонисту запретили использовать на Олимпиаде расхваленный Зеленским шлем

    Минобороны рассказало о попытках ВСУ атаковать Россию

    Мужчин предупредили о серьезных последствиях увеличения пениса

    Попавшая на обложку Vogue российская модель показала фото в бикини и вызвала ажиотаж

    На Украине заметили новую способность российских «Гераней» после отключения Starlink

    Главком ВС Нидерландов признал успехи армии России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok