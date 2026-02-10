На Украине заметили новую способность российских «Гераней» после отключения Starlink

Советник МО Украины Флеш: «Герани» перешли на mesh-сети и обходятся без Starlink

Российские дроны-комикадзе «Герань» на Украине продемонстрировали способность успешно наносить удары по целям противника даже уже после отключения терминалов спутниковой связи Starlink. Эту особенность заметил советник главы Минобороны Украины, эксперт Вооруженных сил республики (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флеш, его цитирует издание «Страна» в Telegram-канале.

По словам эксперта, ВС России сохранили управление «Геранями» и обходятся без Starlink, так как перевели их на альтернативный канал связи. Теперь дроны перешли на работу через радиомодемы.

Флеш добавил, что при использовании mesh-сети модемы на БПЛА одновременно служат и передатчиками, и ретрансляторами. На лету беспилотники формируют цепочку, по которой данные автоматически передаются обходными маршрутами, если одно из звеньев сети выходит из строя.

«Для нас, лично для меня, это вызов», — подчеркнул Бескрестнов.

Украинская сторона, подчеркнул Флеш, начала продумывать варианты противодействия российским «Гераням». Он также выразил беспокойство на тему того, что этой проблемой следовало заняться существенно раньше.

Ранее в России рассказали о реальном положении дел после блокировки терминалов Starlink на Украине. Как отметил кандидат технических наук Сергей Товкач, эффективной альтернативой выступила оптико-волоконная связь, которую в рамках штурма активно использовали бойцы ЧВК «Вагнер».