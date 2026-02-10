На Западе заявили о подготовке нового российского наступления

Welt: Россия готовит весеннее наступление в Запорожской области и ДНР

Россия готовит новое весеннее наступление в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР), а также в Запорожской области — у Гуляйполя и в западной части региона. Об этом сообщает Welt.

Как утверждают журналисты на основе спутниковых снимков, российские войска якобы концентрируют силы на юге и востоке зоны проведения специальной военной операции (СВО). По их словам, это связано с подготовкой к будущему наступлению.

При этом руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко также заявил о подготовке наступления российскими войсками. По его словам, украинские источники говорили об этом еще с декабря 2025 года — января 2026 года.

Ранее военный аналитик Виталий Киселев в разговоре с «Лентой.ру» также заявлял, что следующей главной целью наступления российских войск может стать Запорожская область. При этом он отмечал, что начала наступления не стоит ждать раньше середины марта — начала апреля.