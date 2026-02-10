Над Азовским и Черным морями произошли боестолкновения с ВСУ

Минобороны: Над Азовским и Черным морями сбили беспилотники ВСУ

Над Азовским и Черным морями произошли боестолкновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В период с 16:00 до 18:00 системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 33 беспилотника. В частности, два БПЛА уничтожили над Азовским морем, еще один — над Черным.

Помимо того, атакам подверглись Белгородская область, Краснодарский край и Крым. Других подробностей о боях в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что на одном из предприятий в промзоне Белгорода обнаружили воронку, предположительно, от боеприпаса HIMARS. Место происшествия оцепили сотрудники полиции.