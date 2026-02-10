Реклама

Культура
06:49, 10 февраля 2026

Наследники Бориса Рыжего потребовали от Театра на Таганке миллионы рублей

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Наследники поэта Бориса Рыжего направили Театру на Таганке досудебную претензию с требованием выплатить 3,5 миллиона рублей за прошедшие показы спектакля «Рыжий. Я всех любил. Без дураков». Об этом заявила директор театра заслуженная артистка России Ирина Апексимова в беседе с ТАСС.

Кроме того, они потребовали по 12 процентов от валовой выручки с каждого последующего показа по отдельности.

«В случае, если мы продолжим играть постановку без их разрешения, они хотят взыскать пять миллионов рублей через суд», — подчеркнула Апексимова.

Премьера постановки состоялась 7 февраля прошлого года. Режиссер спектакля — Эдгар Закарян. Постановка названа в честь предсмертной записки поэта: в 2001 году Рыжий покончил жизнь самоубийством.

Ранее жительница Москвы потребовала от «Театра Олега Табакова» компенсацию за испорченный диван. По словам женщины, жилье которое находится под помещением театра, мебель в квартире серьезно пострадала из-за неоднократных заливов в 2021, 2022 и 2023 годах.

