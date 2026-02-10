Наследники Бориса Рыжего потребовали от Театра на Таганке миллионы рублей

Наследники Бориса Рыжего потребовали от Театра на Таганке 3,5 млн рублей

Наследники поэта Бориса Рыжего направили Театру на Таганке досудебную претензию с требованием выплатить 3,5 миллиона рублей за прошедшие показы спектакля «Рыжий. Я всех любил. Без дураков». Об этом заявила директор театра заслуженная артистка России Ирина Апексимова в беседе с ТАСС.

Кроме того, они потребовали по 12 процентов от валовой выручки с каждого последующего показа по отдельности.

«В случае, если мы продолжим играть постановку без их разрешения, они хотят взыскать пять миллионов рублей через суд», — подчеркнула Апексимова.

Премьера постановки состоялась 7 февраля прошлого года. Режиссер спектакля — Эдгар Закарян. Постановка названа в честь предсмертной записки поэта: в 2001 году Рыжий покончил жизнь самоубийством.

