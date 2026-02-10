Умер адвокат Генрих Падва

Бывший СССР
08:50, 10 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Названа главная причина тупика на переговорах о мире на Украине

Копатько: Отсутствие доверия привело к тупику на переговорах по Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: МИД ОАЭ / РИА Новости

Главная причина, из-за которой возник тупик на переговорах о мире между Россией и Украиной, — не вопрос территорий, а отсутствие доверия. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал социолог и политолог Евгений Копатько.

По его словам, в таких условиях сторонам невозможно решить не только ключевые вопросы, но и вполне компромиссные.

«Доверия нет ни между сторонами конфликта, ни к посреднику [в лице США]», — сказал Копатько.

Он пояснил, что Украина стремится получить гарантии прямого военного вмешательства США в случае новой эскалации со стороны России, но американцы на это не готовы. Точно также и Москва не доверяет Вашингтону до конца, поскольку видит, что американский президент Дональд Трамп не предпринимает больших усилий, чтобы принудить Киев к миру.

«Но он, по крайней мере, признает наличие у России законных интересов в регионе», — заключил политолог.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что Россия согласилась на предложение США перейти к сотрудничеству в рамках решения украинского вопроса в Анкоридже, но Вашингтон вводит новые санкции против Москвы. «Если подходить по-мужски, то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена», — сказал он.

