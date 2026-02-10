Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

18:28, 10 февраля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названы главные препятствия для развития российского медоборудования

Производители медоборудования рассказали о низком доверии к российским продуктам
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Медицинское оборудование, произведенное в России, сегодня занимает почти треть отечественного рынка (около 30 процентов). Увеличению этой доли, однако, препятствует сразу ряд факторов, сообщила в беседе с «Лентой.ру» основатель российской компании по производству медоборудования и мебели Zerts Виктория Шматкова.

Согласно данным Росстата, промышленное производство по итогам 2025 года выросло на 1,3 процента (год к году), напомнила эксперт. Наилучшие показатели при этом продемонстрировали обрабатывающие предприятия. В частности, рост производства лекарств и медицинских изделий составил за тот же период 15,4 процента.

Несмотря на позитивную динамику, процесс замедляют административные барьеры: длительные сроки регистрации в Росздравнадзоре, трудности с получением документов от Минпромторга. «Прежде всего, стоит признать, что процедура подтверждения российского производства настолько сложна, что в ней невозможно разобраться без консультантов, — подчеркивает Шматкова. — Кроме того, новые разработки — это всегда очень дорого».

Чтобы на равных конкурировать с зарубежными компаниями, недостаточно просто наращивать объемы, говорит собеседница. Нужны отлаженные технологии, собственная база комплектующих, привлекательный инвестфон. Еще одним важным препятствием она называет низкий уровень доверия к отечественной продукции.

Амбассадорами российских решений, по мнению основателя Zerts, стоит сделать врачей. Через апробацию в клиниках они лично убеждаются в качестве оборудования и могут донести до общества его реальные преимущества, пояснила она.

Ранее стало известно, что экспорт лекарств из России в ЕС в январе-ноябре 2025-го превысил 30 миллионов евро. Это стало рекордом по закупкам для данного периода, начиная с 2020 года. Самыми крупными покупателями стали Венгрия и Словения. При этом сильнее всего импорт за год нарастила Швеция — этот показатель вырос в четыре раза, до 403,7 тысячи евро.

