Неудачное спасение летучей рыбы известным певцом попало на видео

На Мальдивах певец Крейг Дэвид решил спасти летучую рыбу и случайно убил ее

Британский певец Крейг Дэвид попытался спасти летучую рыбу на видео и случайно погубил ее. Об этом он рассказал в TikTok.

Известный исполнитель столкнулся с ярко-голубой рыбой на Мальдивах. Она выпрыгнула из воды на пирс, когда мужчина ужинал на берегу. Певец тут же взял ее в руки и бросил обратно в воду. Вопреки его ожиданиям, рыба никуда не поплыла и просто качалась на волнах.

Тогда Дэвид решил подбодрить ее словами, но она все еще не спешила уплывать. Вдруг к ней со спины подобралась рыба покрупнее и проглотила ее. «О боже мой, о господи», — все, что смог сказать певец. Неудачное спасение он снял на камеру.

Ранее сообщалось, что сотрудники океанариума в городе Симоносеки, Япония, спасли рыбу-луну от одиночества, сделав для нее бумажных посетителей. Таким образом они пытались создать видимость того, что рядом с животным кто-то стоит и наблюдает за ним, как это было в ее жизни раньше.

