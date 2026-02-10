Умер адвокат Генрих Падва

09:44, 10 февраля 2026Экономика

Очевидцы рассказали о первых минутах землетрясения на Кубани

Очевидцы сравнили начало землетрясения в Новороссийске со звуками взрывов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Первые секунды землетрясения в поселке Верхнебаканском в пригороде Новороссийска напоминали взрыв, заявила РИА Новости очевидица Ольга.

По словам женщины, она почувствовала один сильный толчок около 2:30 ночи вторника, 10 февраля. Сначала женщина подумала, что рядом упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). «Звук напоминал что-то такое, и трясло пару секунд», — поделилась она. После женщина узнала о землетрясении из новостей. «Ночь всех напугала», — добавила она.

На Кубани в ночь с 9 на 10 февраля произошло сильное землетрясение магнитудой 4,8. Толчки наблюдались в районе Анапы и Новороссийска — их эпицентр располагался почти в 13 километрах от Анапы и в 35 километрах от Новороссийска. Некоторые местные жители выбежали на улицу. По данным властей, разрушений землетрясение не принесло.

