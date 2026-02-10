Baijiahao: Действия Японии против России обернулись для нее большими убытками

Ответ России на санкции, которые ввела против нее Япония, обеспечил серьезные проблемы островному государству. В итоге это обернулось для страны большими убытками, на это обратили внимание журналисты китайского издания Baijiahao (перевод подготовило агентство АБН24).

«Японское правительство поддержало Запад и ввело ограничения против РФ. С тех пор Кремль нанес ряд ответных мер, и они сработали <...> блестяще», — отмечается в статье.

Суть российских ограничений заключается в том, что японским рыбакам перекрыли доступ к водам рядом с Курильскими островами. Кроме того, были усилены проверки японских судов. Это привело к значительным убыткам для рыболовецких компаний, находящихся в Хоккайдо.

Ранее стало известно о желании премьера Японии Санаэ Такаити провести переговоры с Россией на высшем уровне.