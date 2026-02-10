Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
15:07, 10 февраля 2026Экономика

Ряд регионов России предупредили о сильных паводках

Синоптик Леус: В регионах Средней Волги возможны сильные паводки
Виктория Клабукова

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Сильные паводки грозят нескольким российским регионам в этом году. Об этом в разговоре с агентством РИА Новости заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Половодье может усилиться из-за существенного превышения сезонной нормы осадков. На фоне этого масштабные паводки могут произойти на всей Средней Волге, в частности, в окрестностях Саранска, где после обильных осадков высота снежного покрова в Саранске достигла рекордных 124 сантиметров. При этом в районе Москвы и Подмосковья уровень воды в реках в период половодья не отойдет от средних многолетних значений ,заверил синоптик.

Ранее в Росгидромете предупредили о весеннем половодье на реках Тульской и Орловской областей. Также половодья возможны в Рязанской, Калужской, Смоленской и Владимирской областях. В столичном регионе выше нормы может подняться уровень воды в реках Москва, Ока и Клязьма. По расчетам специалистов, паводки в 2026 году будут сильнее, чем в прошлом, в частности, это ожидает Центральный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

