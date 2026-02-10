Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
16:06, 10 февраля 2026Экономика

В России передумали вводить самое жесткое ограничение на банковские карты

Депутат Боярский: ГД откажется от введения лимита на число карт от одного банка
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Ограничение на количество карт одного банка для одного человека, скорее всего, уберут из антифрод-законопроекта при его доработке ко второму чтению. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, передает «Интерфакс».

«Дискуссионный момент. На мой взгляд, избыточное предложение ограничивать человека в выборе банка», — объяснил он.

При этом общее ограничение в количестве 20 банковских карт на физическое лицо депутаты намерены сохранить.

Соответствующий законопроект за авторством правительства внесен в нижнюю палату парламента в конце декабря прошлого года. Однако профильный комитет ГД отметил, что двойное ограничение неявно требует от гражданина пользоваться услугами нескольких банков и противоречит принципу равенства участников гражданского оборота.

Депутаты напомнили, что аналогичный лимит установлен на абонентские номера, и там все 20 номеров можно зарегистрировать у одного оператора. Таким образом, если поправки пройдут, у граждан останется возможность открыть 20 карт в одном банке. Комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект в первом чтении с условием доработки.

Ранее заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев рассказал, что Банк России создаст единый реестр банковских карт в течение года. Этот проект позволит подсчитать число банковских карт у каждого гражданина и понять, в каких конкретно банках они оформлены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
