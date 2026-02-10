Умер адвокат Генрих Падва

10:30, 10 февраля 2026Забота о себе

Пережившая женское обрезание многодетная мать рассказала о своем опыте

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tinnakorn jorruang / Shutterstock / Fotodom

Британская активистка, мать троих детей Валери Лоломари рассказала о пережитом в подростковом возрасте опыте женского обрезания — калечащей операции на женских половых органах. Ее историю опубликовало издание Metro.

По словам Лоломари, она выросла в Нигерии. Когда ей исполнилось 16 лет, воспитывавшая ее бабушка сказала, что они едут в отпуск. Вместо этого девушку привезли в незнакомый дом, где бабушка объяснила ей, что она должна пройти обряд обрезания, чтобы «стать женщиной». После этого ей насильно провели операцию.

После этого, вспоминает Лоломари, ей пришлось долго лечиться после осложнений в результате инфекции и проблем с мочеиспусканием. Из-за психологической травмы она стала замкнутой.

Познакомившись с будущим мужем, женщина переехала в Великобританию и стала многодетной матерью. «Не все женщины и девочки, пережившие эту операцию, способны похвастаться таким, поэтому я чувствую себя по-настоящему счастливой. Я никогда не принимаю свое семейное счастье как должное и пообещала себе, что мои дочери никогда не будут обрезаны», — заявила она.

Ранее британская активистка и консультантка по правам женщин Пайзи Малика рассказала о последствиях пережитого ею в детстве женского обрезания. По ее словам, она полностью осознала произошедшее только в 34-летнем возрасте.

