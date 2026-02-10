Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:39, 10 февраля 2026Экономика

Покупатели жилья от «Самолета» нагрянули в офис компании из-за задержки сдачи дома

Покупатели жилья от «Самолета» ждут ключей от квартир с декабря 2024 года
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Покупатели квартир в жилом комплексе (ЖК) «Остафьево» приехали в центральный офис застройщика «Самолет» с требованиями объяснить, когда сдадут дом. Об этом сообщает Telegram-канал «Домострой».

Покупатели обратились к сотрудникам с требованием получить «дорожную карту» ситуации и дать обратную связь по срокам сдачи дома. Сообщается также, что менеджеры компании отправляют дольщиков за информацией в их собственные чаты, из-за чего у людей образовался информационный вакуум.

Ранее покупатели квартир в ЖК жаловались, что застройщик строит по одной секции в каждом корпусе, чтобы получить заключение о соответствии (ЗОС) и снять деньги с эскроу-счетов, а остальные секции остаются брошенными.

Известно, что ключи от квартир жильцы должны были получить в декабре 2024 года.

Ранее группа «Самолет» обратилась в правительство с просьбой о льготном кредите в размере 48-50 миллиардов рублей на срок до трех лет или другом стабилизационном инструменте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Доставки задерживают, отделения закрывают». Бегство сотрудников из «Почты России» ускорилось. В чем причина массовых увольнений?

    Max уже стал обязательным для россиян. Где без него не обойтись

    Раскрыта стоимость свидания в России

    Золоту спрогнозировали рекордное подорожание

    В Госдуме оценили вероятность блокировки Telegram в России

    Иностранный лидер в разговоре с Путиным высказался об Украине

    Россияне массово жалуются на сбои в Telegram. Ходят слухи о замедлении мессенджера

    Украина бросила против российских войск «гроб на колесах» в зоне СВО

    Найден уникальный бивень древнего слона размером с человека

    Убыточный российский автопроизводитель начнет собирать машины в Африке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok