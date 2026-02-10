Покупатели жилья от «Самолета» нагрянули в офис компании из-за задержки сдачи дома

Покупатели жилья от «Самолета» ждут ключей от квартир с декабря 2024 года

Покупатели квартир в жилом комплексе (ЖК) «Остафьево» приехали в центральный офис застройщика «Самолет» с требованиями объяснить, когда сдадут дом. Об этом сообщает Telegram-канал «Домострой».

Покупатели обратились к сотрудникам с требованием получить «дорожную карту» ситуации и дать обратную связь по срокам сдачи дома. Сообщается также, что менеджеры компании отправляют дольщиков за информацией в их собственные чаты, из-за чего у людей образовался информационный вакуум.

Ранее покупатели квартир в ЖК жаловались, что застройщик строит по одной секции в каждом корпусе, чтобы получить заключение о соответствии (ЗОС) и снять деньги с эскроу-счетов, а остальные секции остаются брошенными.

Известно, что ключи от квартир жильцы должны были получить в декабре 2024 года.

Ранее группа «Самолет» обратилась в правительство с просьбой о льготном кредите в размере 48-50 миллиардов рублей на срок до трех лет или другом стабилизационном инструменте.