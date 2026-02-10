Пользователям «ВКонтакте» стала доступна новая функция

Пользователи «ВКонтакте» смогут в два клика купить товары из видео

Пользователи крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» смогут покупать товары из видео в два клика. О новой функции говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Юзеры смогут приобретать товары маркетплейсов и ретейлеров из авторского контента в ленте «ВКонтакте». Для это нужно кликнуть на плашку со ссылкой на товар после просмотра клипа. При нажатии на нее пользователей перенаправят на интересующую страницу на торговой площадке.

Алгоритмы на базе искусственного интеллекта определят клипы с названиями и артикулами товаров и свяжут их с карточками на маркетплейсе.

По словам директора по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрея Гостева, новый инструмент позволит площадкам увеличить конверсию в переходы и продажи, а продавцам — повысить эффективность рекламных интеграций. «Механика переходов из контента на маркетплейс продемонстрировала эффективность на примере пилотного проекта с Ozon: конверсия из просмотра в открытие карточки выросла в три раза за полгода. Сегодня мы открываем доступ к инструменту для других игроков рынка, что является еще одним важным шагом в развитии социальной коммерции в России», — отметил он.

В свою очередь, директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок указал, что инструменты социальной коммерции помогают предпринимателям по-новому продемонстрировать свои товары и заинтересовать потенциальных покупателей с помощью нативного авторского контента.

