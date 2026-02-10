Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:45, 10 февраля 2026Интернет и СМИ

Пользователям «ВКонтакте» стала доступна новая функция

Пользователи «ВКонтакте» смогут в два клика купить товары из видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ivan Kruk / Shutterstock / Fotodom

Пользователи крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» смогут покупать товары из видео в два клика. О новой функции говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Юзеры смогут приобретать товары маркетплейсов и ретейлеров из авторского контента в ленте «ВКонтакте». Для это нужно кликнуть на плашку со ссылкой на товар после просмотра клипа. При нажатии на нее пользователей перенаправят на интересующую страницу на торговой площадке.

Алгоритмы на базе искусственного интеллекта определят клипы с названиями и артикулами товаров и свяжут их с карточками на маркетплейсе.

По словам директора по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрея Гостева, новый инструмент позволит площадкам увеличить конверсию в переходы и продажи, а продавцам — повысить эффективность рекламных интеграций. «Механика переходов из контента на маркетплейс продемонстрировала эффективность на примере пилотного проекта с Ozon: конверсия из просмотра в открытие карточки выросла в три раза за полгода. Сегодня мы открываем доступ к инструменту для других игроков рынка, что является еще одним важным шагом в развитии социальной коммерции в России», — отметил он.

В свою очередь, директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок указал, что инструменты социальной коммерции помогают предпринимателям по-новому продемонстрировать свои товары и заинтересовать потенциальных покупателей с помощью нативного авторского контента.

Ранее «ВКонтакте» изучила медиапривычки четырех поколений пользователей — альфа, зумеров, миллениалов и поколения X — и обнаружила серьезные различия в способах потребления контента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Доставки задерживают, отделения закрывают». Бегство сотрудников из «Почты России» ускорилось. В чем причина массовых увольнений?

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    «Почта России» опровергла новости об увольнениях в компании

    Российские чиновники потратили миллиарды рублей на машины

    Раскрыто решение для обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО в аэропорту таксистов

    В Госдуме высказались о судьбе Telegram в России

    Турэксперт описала отдых на Кубе фразой «выглядит все очень стремно»

    Москвичам назвали дату прихода весны

    Определен скрытый фактор снижения когнитивных функций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok