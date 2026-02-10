Популярный певец рассказал о работе дворником параллельно с гастролями за рубежом

Певец Пенкин рассказал о работе дворником параллельно с гастролями за границей

Заслуженный артист России Сергей Пенкин сообщил, что в прошлом он совмещал работу дворником с гастролями за границей. Воспоминаниями о том периоде жизни он поделился в интервью газете «Известия».

Рабочий день, по словам популярного певца, начинался в 06:00 и заканчивался в 08:00. Сразу после этого он шел на учебу в Российской академии музыки имени Гнесиных, а по вечерам пел в ресторанах и варьете гостиниц «Космос», «Интурист» и «Минск».

Помимо этого, наличие работы не мешало Пенкину выступать за рубежом. «Я работал дворником и при этом объехал полмира. Если нужно было уехать на гастроли, приходил в ЖЭК и говорил, что ложусь в больницу. Меня отпускали, а через две недели я возвращался загорелый. Спрашивали: «Где вы были?» Ну не мог же я сказать, что гастролировал в Тунисе», — рассказал певец. Он добавил, что в то же время у него появилась служебная квартира в Москве на улице Остоженке, куда приходили Жанна Агузарова, Егор Кончаловский, Александр Градский, Андрей Разин, Степан Михалков, а также внук Леонида Брежнева Андрей. «И все помогали. Это была самая крутая квартира в Москве, попасть туда считалось счастьем», — похвастался артист.

