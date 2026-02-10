Порномодели запретили въезд в страну из-за порно в смартфоне

Порномодель и блогерша из Тайваня Спрайт Фэнг была депортирована из Сингапура после того, как сотрудники безопасности обнаружили материалы из ее OnlyFans-аккаунта во время проверки смартфона. Об этом сообщает Koreaboo.

Женщина прибыла в страну в октябре 2025 года для посещения гонок «Формулы-1», но ее сразу же отвели в отдельную комнату для допроса и досмотра багажа. Несмотря на просьбы Фэнг прекратить просмотр материалов на личном смартфоне, сотрудники службы безопасности продолжали изучать ее откровенные фото и видео. Модель провела всю ночь в зоне досмотра, а наутро ей запретили въезд и отправили обратно в Тайвань.

Фанг призналась, что этот опыт серьезно повлиял на ее психическое состояние: ей пришлось обратиться к психиатру из-за панических атак и проблем со сном. По законам Сингапура ввоз, производство и распространение непристойных материалов, включая порнографию, являются уголовными преступлениями. При этом сама модель не была информирована об официальной причине депортации.

Ранее порномодель Бонни Блю заявила, что самые странные запросы и желания бывают у очень состоятельных людей. «Видимо, чем больше у тебя денег, тем более странным ты можешь быть», — предположила она.