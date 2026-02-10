Появились подробности о состоянии московской школьницы после удара током от турникета

MK.RU: Школьницу из Москвы после удара током перевели из реанимации в палату

13-летнюю девочку из Москвы, которая попала в реанимацию после удара током от турникета в школе № 1173 в Чертаново, перевели в обычную палату. Ее состояние удалось стабилизировать. Такие подробности появились у MK.RU.

По данным издания, у учащейся после госпитализации зафиксировали учащение сердечного ритма. За девочкой пока понаблюдают врачи, после ее планирует выписать. Дома, как выяснилось, она будет находиться под присмотром старшей сестры, которая является медиком.

Администрация школы сразу после инцидента отключила турникеты, а через несколько часов их снова включили. Тем не менее в учебном заведении началась проверка.

О происшествии сообщили 9 февраля. Родственники рассказали, что при проходе через школьный турникет девочка почувствовала удар током и упала. В результате падения она получила серьезную травму головы.