Продавцы обвинили покупателей в порче техники

«Ъ»: Ритейлеры пожаловались, что покупатели портят технику ради компенсаций

Крупные российские ритейлеры бытовой техники обратились в Верховный суд с просьбой разъяснить вопрос правоприменения закона «О защите прав потребителей». Об этом сообщило «Коммерсантъ».

Причиной такого поступка продавцов стало поведение некоторых покупателей, которые, как уверяют ритейлеры, специально портят купленную ими технику, а потом через суд добиваются выплаты компенсаций. Речь идет об исках на миллиарды рублей. Особенно часто подобные злоупотребления имеют место в Самарской и Саратовской областях, а также в Башкирии и Татарстане. Суды же там, как правило, встают на сторону мошенников.

Ритейлеры надеются, что разъяснения Верховного суда позволят исключить злоупотребления и недобросовестное поведение сторон.

По прогнозам, в марте и апреле россиян ждет наиболее значительное в 2026 году подорожание электроники. Есть мнение, что цена смартфонов вырастет на 10-30 процентов, ноутбуков — на 20 процентов, а игровых ноутбуков — на 30-40 процентов. Не минует эта тенденция и бытовую технику.