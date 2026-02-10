Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
21:18, 10 февраля 2026Мир

Раскрыта подготовка британцев к войне с Россией

Daily Mail: Британцев готовят к войне с РФ на полигоне, имитирующем Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Британских военных готовят к потенциальной войне с Россией на специальном полигоне, имитирующем зону конфликта на Украине, пишет газета Daily Mail.

«Солдаты крупнейшего пехотного полка британской армии готовятся к потенциальной войне с Россией на единственном в Великобритании полигоне, имитирующем зону конфликта на Украине», — говорится в сообщении.

На полигоне Коупхилл-Даун, расположенном на равнине Солсбери в графстве Уилтшир, по данным опубликованных фотографий, находится компактное поселение, состоящее из нескольких десятков двухэтажных строений. Часть зданий демонстрирует признаки разрушения.

Согласно имеющимся сведениям, на данном объекте военнослужащие подвергаются интенсивной шестимесячной подготовке, целью которой является возможное развертывание на передовых позициях в Восточной Европе.

В ходе тренировок особое внимание уделяется отработке ближнего боя и нейтрализации противника, укрывающегося в зданиях. Капитан Майк Линдгрен, принимавший участие в учениях, отметил, что в случае конфликта с Россией боевые действия велись бы в непосредственном соприкосновении с противником.

«У них такое же снаряжение, как и у нас, похожая подготовка с использованием разных методов. Эта битва потенциально может произойти в местах, которые немного похожи на это», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел России не рассчитывают на изменение антироссийского курса Великобритании в обозримом будущем.

