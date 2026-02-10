Раскрыты подводные камни гарантий безопасности для Украины

Политолог Журавлев: Гарантии безопасности для Украины могут не приблизить мир

Готовность документов о гарантиях безопасности для Украины может не приблизить заключение мирного соглашения, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он объяснил, что гарантии могут включать неприемлемые для России пункты.

«Тут много подводных камней. Во-первых, а где гарантии безопасности для нас? С точки зрения Европы и Украины это бессмысленный вопрос, потому что гарантии нужны только маленькой и несчастной Украине, которую мучает большая и страшная Россия, — сказал политолог. — Кроме того, сами гарантии могут быть разными. Если, к примеру, там будет что-то о включении Украины в НАТО, то от мира мы окажемся намного дальше, чем сейчас».

Главными для завершения конфликта, по словам Журавлева, остаются территориальные вопросы, которые так и не были решены, и, пока ни одна из сторон не готова отступить от своих первоначальных позиций, мирное урегулирование остается маловероятным.

«Конечно, с точки зрения Украины она движется к миру. Но эта точка зрения может оказаться уникальна. Все зависит от того, что там понимают под гарантиями безопасности», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности для Украины готовы. Кроме того, Зеленский сообщил, что на этой неделе состоятся «значительные международные мероприятия по обороне и безопасности».