Экономика
03:45, 10 февраля 2026Экономика

Россиян призвали контролировать пенсионные накопления

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / Global Look Press

Россиянам стоит регулярно проверять состояние пенсионных накоплений. К этому призвали в Соцфонде РФ с целью, чтобы граждане в случае необходимости смогли уточнить информацию для ведомства, передает РИА Новости.

Так, эксперты порекомендовали время от времени запрашивать выписку из лицевого счета и мониторить результаты. Если данных оказалась недостаточно, россияне должны обратиться к работодателю. Такую выписку можно заказать через «Госуслуги» в разделе «Пенсии и пособия», как только она будет готова, она появится в личном кабинете.

«Чтобы было удобнее следить за своим пенсионным счетом, Соцфонд проактивно информирует мужчин от 45 лет и женщин после 40 лет о том, в каком объеме складывается их пенсия. Затем уведомления приходят раз в три года», — добавили в СФР.

