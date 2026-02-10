Россиян призвали контролировать пенсионные накопления

Соцфонд: Россиянам стоит регулярно проверять состояние пенсионных накоплений

Россиянам стоит регулярно проверять состояние пенсионных накоплений. К этому призвали в Соцфонде РФ с целью, чтобы граждане в случае необходимости смогли уточнить информацию для ведомства, передает РИА Новости.

Так, эксперты порекомендовали время от времени запрашивать выписку из лицевого счета и мониторить результаты. Если данных оказалась недостаточно, россияне должны обратиться к работодателю. Такую выписку можно заказать через «Госуслуги» в разделе «Пенсии и пособия», как только она будет готова, она появится в личном кабинете.

«Чтобы было удобнее следить за своим пенсионным счетом, Соцфонд проактивно информирует мужчин от 45 лет и женщин после 40 лет о том, в каком объеме складывается их пенсия. Затем уведомления приходят раз в три года», — добавили в СФР.