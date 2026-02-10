Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:12, 10 февраля 2026

Россиянам напомнили о штрафах за проезд на желтый сигнал светофора

Эксперт Машаров предупредил о лишении прав за проезд на желтый сигнал светофора
Марина Аверкина

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Водителям, которые впервые проезжают на желтый свет светофора, грозит денежное взыскание в размере 1500 рублей. При повторном проезде на запрещающий сигнал (красный или желтый) в течение одного года, мера ответственности ужесточится. Об этом РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Специалист обратил внимание, что Правила дорожного движения в пункте 6.2 прямо запрещают движение на желтый сигнал. Разрешается продолжить путь только в той ситуации, когда остановить транспортное средство невозможно без применения экстренного торможения, которое создаст опасность для других машин.

Машаров пояснил, что в случае фиксации нарушения сотрудником ГИБДД или камерой автоматической фиксации, наказание последует по статье 12.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Если же водитель повторно проедет на запрещающий сигнал (красный или желтый) в течение одного года, придется заплатить 7500 рублей. Альтернативой штрафу может стать лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

«Программное обеспечение, позволяющее камерам фиксировать проезд автомобилей на запрещающие сигналы светофора, появилось около 10 лет назад. Однако сейчас камеры научились видеть проезд на желтый сигнал светофора», — предупредил эксперт.

Ранее страховая компания «Росгосстрах» предупредила автомобилистов о резком росте стоимости каско.

